Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии

14:40 11.09.2018 0 комментариев Абхазия

Подразделения Южного военного округа совместно с морской пехотой Черноморского флота РФ провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает Крым Информ.

В рамках учений военнослужащие в кратчайшие сроки овладели выгодными позициями на побережье и осуществили инженерную подготовку. Против диверсионных разведывательных групп условного противника были организованы огневые засады.

В ходе десантирования морпехов прикрытие войск обеспечили боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор». В качестве условного противника выступил личный состав противостоящей ротной тактической группы (РТГр) военной базы.

Отмечается, что в каждом учении две РТГр действуют друг против друга во взаимодействии с разными родами войск.

Напомним: Оккупанты в Черном море опять воевали с "террористами".

 



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