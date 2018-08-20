Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
|14:40 11.09.2018
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|Абхазия
Подразделения Южного военного округа совместно с морской пехотой Черноморского флота РФ провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает Крым Информ.
В рамках учений военнослужащие в кратчайшие сроки овладели выгодными позициями на побережье и осуществили инженерную подготовку. Против диверсионных разведывательных групп условного противника были организованы огневые засады.
В ходе десантирования морпехов прикрытие войск обеспечили боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор». В качестве условного противника выступил личный состав противостоящей ротной тактической группы (РТГр) военной базы.
Отмечается, что в каждом учении две РТГр действуют друг против друга во взаимодействии с разными родами войск.
Напомним: Оккупанты в Черном море опять воевали с "террористами".
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