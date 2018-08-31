Организаторы отключили микрофон во время выступления на конференции ОБСЕ в Варшаве гендиректора подконтрольного Кремлю крымско-татарского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева, который собирался "докладывать о ситуации в Крыму".

Об этом Мусаев, рассказал Крыминформу.

«Я зарегистрировался, чтобы проинформировать о событиях в Крыму. Канада, Австрия и Украина выступили за то, чтобы прекратить мое выступление. Был отключен микрофон во время моего выступления в связи с тем, что я якобы представляю несуществующий субъект РФ», – сказал Мусаев.

На конференции также планировали выступить другие участники из оккупированного Крыма. Однако их выступления не регистрировали.

«Никому не дали слово. Остальных снимали еще до выступления. Мне дали слово, но после того, как я представился и сказал, что приехал из Республики Крым Российской Федерации, эти страны выступили против (выступления)», – уточнил Мусаев.

Сообщается, что делегация из восьми "крымских журналистов и общественников" прибыла на конференцию ОБСЕ в Варшаву сегодня. Они планировали выступить на сессии, посвященной свободе СМИ в Крыму.

Конференцию по человеческим измерениям ежегодно организует Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Она проводится уже в 22-й раз. В этом году в Варшаве с 10 по 21 сентября предстоит обсудить вопросы по соблюдению прав человека и демократии, а также специально отобранные темы о свободе средств массовой информации, правах мигрантов и борьбе с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией. В рамках конференции планируется провести около 100 параллельных мероприятий по конкретным темам и по ситуациям в странах.

В этом году на конференцию приехала делегиция т.н. "крымскихжурналистов", предствляющих подконтрольные оккупантам СМИ. В частности, в Варшаве планировали выступить редактор телеканала «Крым-24» Дмитрий Михайлов, гендиректор единственного в России крымско-татарского канала «Миллет» Эрвин Мусаев, репортер Лиля Веджатова и оператор Виталий Голубев.