В Румынии прошли массовые протесты
|14:15 11.09.2018
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|Румыния
В Румынии 10 сентября сотни людей собрались у здания правительства, чтобы напомнить о протестах, прошедших 10 августа, которые закончились серией жестоких задержаний со стороны румынских жандармов.
Митингующие требовали отставки правительства и заявили, что продолжат протесты. Между протестующими и жандармами произошла ссора, когда правоохранители захотели задержать одного из демонстрантов, сообщает point.news.
Люди, пришедшие на площадь Победы вчера принесли с собой флаги, вувузелы и плакаты с антиправительственными надписями.
Вчерашние протесты были объявлены в социальной сети Facebook, их планируют провести не только в Бухаресте, но и в других крупных городах Румынии, таких как Клуж-Напока, Арад, Тимишоара, Сибиу, Яссы.
Напомним, 10 августа в Румынии прошли масштабные антиправительственные протесты, которые закончились столкновениями между демонстрантами и жандармами в результате чего пострадало большое количество людей, а полицию обвинили в чрезмерном применении силы.
Как сообщал BSNews, Румыния стала одной из самых антироссийских стран.
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