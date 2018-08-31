121 день голодовки: "Он медленно угасает"
|13:33 11.09.2018
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|Крым
По словам Дмитрия Динзе, после 120 дней голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов, несмотря на поддерживающую терапию, становится все более слабым, ему трудно вставать с постели.
После 120 дней голодовки в здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова произошли необратимые изменения.
Об этом Associated Press сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает УНИАН.
Динзе отметил, что состояние постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».
Он добавил, что состояние Сенцова становится все более слабым, и ему трудно вставать с постели. «Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию», - сказал Динзе.
Напомним: "То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю" - Сенцов.
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