По словам Дмитрия Динзе, после 120 дней голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов, несмотря на поддерживающую терапию, становится все более слабым, ему трудно вставать с постели.

После 120 дней голодовки в здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова произошли необратимые изменения.

Об этом Associated Press сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает УНИАН.

Динзе отметил, что состояние постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».

Он добавил, что состояние Сенцова становится все более слабым, и ему трудно вставать с постели. «Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию», - сказал Динзе.

Напомним: "То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю" - Сенцов.