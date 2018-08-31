Оккупационные власти Крыма пытаются скрыть техногенную аварию на "Крымском титане"

12:48 11.09.2018 0 комментариев Крым

На заводе "Титановые инвестиции", расположенном на территории оккупированного Крыма, состоялась техногенная авария.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Херсонской области Андрей Гордеев, передает УНН.

"По информации, добытой агентурно, в них (на заводе "Крымский титан" в Армянске, - ред.) была техногенная авария. Чем она вызвана - будет выясняться. Но то, что они (оккупационная власть, - ред.) скрывали это от граждан, - это правда. Насколько нам известно, они в авральном порядке засыпают тот накопитель кислоты фосфат-гипсом и известью с целью погашения реакций сернистой кислоты и прекращения ее выбросов в атмосферу", - отметил Гордеев.

По его словам, ситуация в Херсонской области нормализуеться. Круглосуточно проводится мониторинг воздуха, берутся анализы фруктов и овощей, а также заборы воды и почв.

В оздоровительных лагерях Херсонской области разместили 548 детей, в том числе женщин с маленькими детьми.

"Буквально вчера вечером я был у них. Они чувствуют себя хорошо", - добавил губернатор.

Он также отметил, что на территории Херсонской области был выполнен весь комплекс мероприятий превентивного характера.

"На завтра назначена комиссия по чрезвычайным ситуациям, где мы заслушаем доклады всех территориальных подразделений. В частности Госэкоинспекции, Госпродслужбы, медиков и всех организаций, связанных с диагнозом этой ситуации. В случае положительного ситуации мы примем решение о прекращении предупредительных мероприятий", - сообщил Гордеев.

Напомним: На «Крымский титан» продолжаются поставки ильменита из Украины.



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