Принуждение к экономическому сотрудничеству: в России начались крупнейшие военные маневры

13:58 11.09.2018 0 комментариев Россия

На Дальнем Востоке РФ начались крупнейшие за 37 лет военные учения «Восток-2018». Активная фаза маневров «Восток-2018» пройдёт с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, также привлекут несколько десятков тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов, беспилотных летательных аппаратов. В маневрах планируют принять участие военные из Монголии и Китая.

Однако, военный эксперт "Майдану закордонних справ" Александр Полищук считает, что "... войны ХХІ не требуют масштабных маневров", война является соревнованиями высокотехнологического оружия, которая объединена с информационно-разведывательными системами. Поэтому "Восток-2018" - это классическая "показуха" в духе советских времен, масштабность которой обусловлена "скудоумием" кремлевского руководства и подчиненного ему генералитета".

А информацию Минобороны РФ о том, что в ходе учений военные отработают способы применения межвидовых военных группировок, которые необходимы для проверки подготовки органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск прокомментировал так: "У РФ, Китая и Монголии нет общих структур военного планирования и проведения операций. Эпизодические, раз в четыре года военные маневры на Дальнем Востоке нельзя воспринимать как полноценный военный союз - альтернативу НАТО"

Александр Полищук обращает внимание и на то, что масштабные военные маневры "случайно совпали" по времени с Западным экономическим форумом во Владивостоке в котором принимают участие лидеры РФ, Китая, Южной Кореи и Японии. И их можно рассматривать как "железные аргументы" по понуждению в экономической сфере.

Как сообщал BSNews, в Средиземном море проходят военніе учения международной коалиции.



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