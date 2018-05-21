Накануне вечером первый локомотив General Electric прибыл в Украину.

В порту Черноморск выгрузили первый тепловоз General Electric Тризуб. Накануне вечером он прибыл в Украину, сообщает LIGA.net.

Как сообщил и.о. главы Укрзалізниці Евгений Кравцов, 14 сентября Тризуб направится "холодной тягой" на Крюковский завод для окончательного укомплектования.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты General Electric будут рекомендовать менеджменту Укрзалізниці Мелитопольское локомотивное депо как основную базу сервисного обслуживания локомотивов GE.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина осенью рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы General Electric.

23 февраля Укрзалізниця подписала соглашение на $1 млрд с General Electric о поставках 225 новых и модернизацию 75 старых локомотивов для железных дорог Украины.

Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн с учетом НДС. В целом сумма контракта за первую партию поставок составляет $140 млн. Из них 30% УЗ заплатит авансом, а остальные 70% Укрэксимбанк приобретет на собственный баланс и отдаст тепловозы в лизинг на 15 лет.

В мае General Electric и Крюковский вагоностроительный завод подписали соглашение о локализации производства тридцати локомотивов TE33A.

Всего объем партии, которую поставит General Electric, составит не менее 30 машин. В УЗ рассчитывают, что это станет началом многолетнего сотрудничества.