В Греции снизят налоги
|13:12 11.09.2018
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|Греция
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в ближайшие месяцы в стране вырастут зарплаты, а налоги сократятся.
При этом все меры по повышению уровня жизни будут проводиться в согласовании с кредиторами, сообщает КорреспонденТ.net.
"Мы намерены придерживаться договоренностей", - сказал Ципрас на открытии Международной торговой выставки в Салониках.
Он подчеркнул, что в нынешнем году экономика Греции возрастет на 2,5%. За четыре года безработица снизилась с 27,5% до 19,1%. В ближайшие же пять лет ее уровень достигнет показателя в 10%. Профицит бюджета без учета обслуживания госдолга составит 3,5%.
То, что Греция идет правильным курсом, подтвердил и министр торговли США Уилбур Росс, который также посетил выставку. Росс рассказал, что многие американские фирмы готовы инвестировать в Грецию, в частности, в верфи. Как заявил министр, Греция является "местом стабильности" в восточной части Средиземного моря.
Однако, оптимизм премьер-министра Греции не разделяют местные профсоюзы, организовавшие акции протеста против безработицы и политики экономии, проводимой правительством.
Напомним, международная программа финансовой помощи Греции завершена. В дальнейшем правительство Греции намерено само привлекать средства на рынках капитала.
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