Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию Греция отказала в выдаче гражданской визы.

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.

"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили в субботу, 8 сентября, в Управлении делами патриархии, пишет КорреспонденТ.net.

При этом собеседник агентства уточнил, что "речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, разрешение на которое выдают церковные власти".

Напомним: Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины.