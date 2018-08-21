Греция отказала в гражданской визе российскому митрополиту
|11:59 11.09.2018
|0 комментариев
|Греция
Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию Греция отказала в выдаче гражданской визы.
Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.
"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили в субботу, 8 сентября, в Управлении делами патриархии, пишет КорреспонденТ.net.
При этом собеседник агентства уточнил, что "речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, разрешение на которое выдают церковные власти".
Напомним: Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины.
Ещё на эту тему:
10:04 11.09.2018
МИД Польши уволил всех выпускников российского ВУЗа
МИД Польши уволил всех выпускников российского ВУЗа
07:58 10.09.2018
В ответ на " демонстрацию силы РФ" в Средиземном море начались военные учения международной коалиции
В ответ на " демонстрацию силы РФ" в Средиземном море начались военные учения международной коалиции
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
10:05 07.09.2018
Пять стран G7: отравление Скрипаля "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России
Пять стран G7: отравление Скрипаля "с большой долей вероятности" было санкционировано на уровне правительства России
14:39 05.09.2018
Атомная подлодка США вошла в Средиземное море / Фото
Атомная подлодка США вошла в Средиземное море / Фото
19:38 31.08.2018
США строят в Восточной Европе воздушный щит от России
США строят в Восточной Европе воздушный щит от России
08:03 31.08.2018
Британский корабль сопроводил российское судно через Ла-Манш
Британский корабль сопроводил российское судно через Ла-Манш
19:13 21.08.2018
В ЕС прокомментировали призыв Великобритании к США и Европе координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России
В ЕС прокомментировали призыв Великобритании к США и Европе координировать санкции и встать "плечом к плечу" против России