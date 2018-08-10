В Южном военном округе, в который оккупанты незаконно включили анексированные Крым и Севастополь, Черноморский флот РФ провел ряд учений.

Об этом сообщается на сайте Черноморская безопасность.

В рамках специального тактического учения управления материально-технического обеспечения ЧФ страны-оккупанта подводная лодка «Ростов-на-Дону» пополнила запасы продовольствия в акватории Чёрного моря с борта спасательного судна «Эпрон» в сложных гидрометеорологических условиях. В ходе учения экипаж подводной лодки отработал действия по принятию сжатого воздуха, пополнению запасов дизельного топлива, воды и продовольствия от вспомогательного судна в открытом море.

На берегу военные инженеры ЮВО отрабатывали задачи инженерной разведки, фортификационного оборудования рубежей, позиций и районов, установки минно-взрывных заграждений, оборудования командных пунктов в интересах войск округа.

В ходе оборудования позиций российские военнослужащие использовали специальные средства, которые значительно осложняют процесс обнаружения реальных образцов вооружения, в частности оборудовали ложные позиции комплексов С-400 на захваченных полигонах в оккупированном Крыму.

Военнослужащие соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии (РВиА) армейского корпуса Черноморского флота на лагерном сборе прошли курс первой медицинской помощи раненым в условиях ведения учебных боевых действий.

В учении были задействованы вертолеты Ми-8, экипажи которых отработали действия по эвакуации раненых с поля боя. При приземлении и взлете вертолёта сухопутные подразделения вели заградительный огонь, а экипажи летательных аппаратов использовали ложные тепловые цели, автоматически отстреливаемые при обнаружении приближающихся ракет условного противника.

Лагерные сборы подразделений РВиА проходят одновременно на пяти полигонах, расположенных на оккупированном Крымском полуострове и в Краснодарском крае, в ходе которых проводятся занятия по управлению артиллерийским огнем, высадке воздушного и морского десанта, а также двусторонние ротные тактические учения. Сборы продлятся до 5 октября.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним, ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море.