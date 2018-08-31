Глава американской делегации ОБСЕ, посол Майкл Козак вновь призвал Российскую Федерацию освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.

Об этом сообщает миссия США при ОБСЕ, пишет "Радио Свобода", передает День.

В своем выступлении посол напомнил, что в заключительном заявлении прошлогоднего заседания делегация Соединенных Штатов призвала к освобождению режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины, которые находятся в заключении в Российской Федерации через мирную оппозицию к оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

"Когда мы открываем конференцию 2018 года, Сенцов находится в опасном состоянии здоровья на 120-й день своей голодовки, протестуя против незаконного лишения свободы со стороны России более 60 его соотечественников. Мы призываем Россию освободить этих заключенных", – отметил глава американской делегации.

Майкл Козак отметил, что продолжение российской агрессии против Украины противоречит всем десяти фундаментальным принципам Хельсинкского заключительного акта, в частности неприкосновенность границ и территориальную целостность государств. А Сенцов и его заключенные украинские соотечественники являются воплощением связи между нарушениями международной безопасности РФ и ее злоупотреблением правами человека.

Как сообщалось ранее, на церемонию открытия двухнедельного совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении в Варшаве активисты надели белые футболки с надписью #SaveOlegSentsov.