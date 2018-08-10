Ракетный катер (РКА) Черноморского флота РФ «Р-60» в ходе учения у берегов оккупированного Крыма "отразил нападение" условных террористов.

Об этом сообщил Крыминформ.

«Террористы оказали сопротивление, их катер в учебном бою был условно уничтожен артиллерией «Р-60», – пишет пророссийское издание.

По данным пресс-службы ЧФ РФ в оккупированном Крыму, по замыслу учений, гражданское судно подверглось нападению террористов и отправило сигнал бедствия. «Р-60» совершая плановый переход из Севастополя в Новороссийск, получил сигнал бедствия и направился к пострадавшему судну.

Роль террористов выполняли военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Новороссийской военно-морской базы на патрульном катере «Раптор». Учение было проведено в рамках мероприятий по охране морской экономической деятельности Российской Федерации в зоне ответственности Новороссийской ВМБ.

Как сообщал BSNews, ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море.

В ответ на " демонстрацию силы РФ" в Средиземном море начались военные учения международной коалиции.