Оккупанты в Черном море опять воевали с "террористами"
|11:11 11.09.2018
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Ракетный катер (РКА) Черноморского флота РФ «Р-60» в ходе учения у берегов оккупированного Крыма "отразил нападение" условных террористов.
Об этом сообщил Крыминформ.
«Террористы оказали сопротивление, их катер в учебном бою был условно уничтожен артиллерией «Р-60», – пишет пророссийское издание.
По данным пресс-службы ЧФ РФ в оккупированном Крыму, по замыслу учений, гражданское судно подверглось нападению террористов и отправило сигнал бедствия. «Р-60» совершая плановый переход из Севастополя в Новороссийск, получил сигнал бедствия и направился к пострадавшему судну.
Роль террористов выполняли военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Новороссийской военно-морской базы на патрульном катере «Раптор». Учение было проведено в рамках мероприятий по охране морской экономической деятельности Российской Федерации в зоне ответственности Новороссийской ВМБ.
Как сообщал BSNews, ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море.
В ответ на " демонстрацию силы РФ" в Средиземном море начались военные учения международной коалиции.
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