Под асфальт трассы Таврида закатают многоквартирные дома
|10:31 11.09.2018
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|Крым
Оккупационные власти Крыма приняли решение изъять дома и земельные участки у крымчан в Симферопольском, Ленинском и Кировском районах.
Это решение принято в связи со строительством и реконструкцией дороги «Симферополь – Красноперекопск – Армянск», передает GHall.
В списке объектов, которые планируют изъять оккупационные власти, только лишь в Симферопольском районе насчитывается 117 земельных участков, 19 нежилых зданий, 15 домов и жилых помещений. Причем три объекта из перечня – многоквартирные дома.
Согласно документу, без недвижимости также останутся жители села Укромное и поселка городского типа Комсомольское.
Мариорнеточное правительство обещает, что все крымчане получат компенсации. Однако, как показал опыт, собственники не всегда соглашаются на условия чиновников.
Как сообщал BSNews, это не первое изъятие земельных участков и жилых домов, обусловленное строительством трассы Таврида.
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