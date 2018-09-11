МИД Польши уволил всех выпускников российского ВУЗа

10:04 11.09.2018 0 комментариев Россия

В Министерстве иностранных дел Польши приняли решение об увольнении всех сотрудников, которые находились в списках коммунистических спецслужб или окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Об этом со ссылкой на главу МИД Польши Яцека Чапутовича сообщает RMF FM, передает Апостроф.

"Можно сказать, что руководство ведомства было заменено почти на 100%. В настоящее время на руководящих должностях нет людей - будь то в стране или в иностранных представительствах - которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками МГИМО", - заявил Чапутович

По словам источника радиостанции, в министерстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу, чтобы заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

Как сообщал BSNews, ранеее министр иностранных дел Сергей Лавров отменил визит в Грецию из-за высылки российских дипломатов.



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