Украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий в российской колонии в Лабытнанги, написал письмо своей сестре Наталье Каплан.

Об этом Каплан пишет на своей странице в социальной сети Facebook, передает ESPRESO.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют", - цитирует Каплан письмо Сенцова.

По ее словам, Олег добавил, что живет сейчас просто по инерции. Также он написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.

Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.

В России не хотят рассматривать прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.

Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно ее рассмотреть.

Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы,что Путин не уступит.