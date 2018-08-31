«Азовский кризис» продолжает стремительно обостряться. Украина приняла решение усилить военное присутствие в регионе и спускает на воду бронированные катера.

Первые военные плавсредства в новейшей истории страны были переброшены к побережью Бердянска на минувших выходных.

Решение о передислокации флота было накануне принято Советом национальной обороны и безопасности Украины.

В настоящий момент известно, что в Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины, сообщает SeafarersJournal.

Планируется, что к концу текущего года на побережье Азовского моря будет создана первая военно-морская база Украины, укомплектованная катерным дивизионом.

Напомним: ЕС требует от России обеспечить свободный доступ судов к портам Украины на Азовском море.