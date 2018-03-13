Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
|08:48 11.09.2018
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|Турция
Военная операция сирийского правительства в Идлибе вызовет гуманитарные проблемы, а также несет угрозу безопасности Турции и Европы.
Об этом заявил во вторник, 11 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Голос Америки.
В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Эрдоган призвал международное сообщество принять меры в Идлибе - последнего центра повстанцев в Сирии, и предупредил, что в противном случае «весь мир заплатит цену».
Эрдоган, который на прошлой неделе встретился со своими российским и иранским коллегами на саммите в Тегеране, также сказал, что Россия и Иран должны взять ответственность за прекращение гуманитарной катастрофы в Идлибе.
Напомним: Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине.
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