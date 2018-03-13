Военная операция сирийского правительства в Идлибе вызовет гуманитарные проблемы, а также несет угрозу безопасности Турции и Европы .

Об этом заявил во вторник, 11 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Голос Америки.

В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Эрдоган призвал международное сообщество принять меры в Идлибе - последнего центра повстанцев в Сирии, и предупредил, что в противном случае «весь мир заплатит цену».

Эрдоган, который на прошлой неделе встретился со своими российским и иранским коллегами на саммите в Тегеране, также сказал, что Россия и Иран должны взять ответственность за прекращение гуманитарной катастрофы в Идлибе.

Напомним: Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине.