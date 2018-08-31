В Херсонской области очистили 220 км дорог от последствий выбросов "Крымского титана"
|08:20 11.09.2018
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|Крым
Также на админгранице с Крымом обработали 2,5 га территории пукнтов прокуску "Чаплынка" и "Каланчак".
Для минимизации негативных последствий экологической ситуации из-за химических выбросов на заводе "Крымский титан", который находится на территории оккупированного Россией Крыма, в соседней Херсонской области обработали 220 км дорог.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧСобласти, передает РБК Украина.
"10 сентября провели дегазацию территории специальной техникой открытых участков и крыш зданий, участков автодорог в населенных пунктах Полевое, Преображенка и Макаровка Каланчакского района (обработано автодороги протяженностью 24 км)", - отметили в ГСЧС.
Кроме того, на территории Каланчакского и Чаплинского районов организован круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и перевозка детей из с. Каирка в оздоровительные лагеря Скадовска.
"10 сентября проведено химическую разведку в селах Преображенка, Макаровка Каланчакского района, блокпоста "Каланчак". По результатам экспресс-анализа превышения уровня опасных веществ не обнаружено", - резюмировали в ГСЧС.
Напомним, для предостережения химических отравлений в Херсонской области продолжается обследование детей, которые могли попасть в зону влияния выбросов завода "Крымский титан".
В Новоолександровке врачи осмотрели 215 детей, из них в детсаду - 56 и еще около 50 взрослых. Проявлений токсических поражений не выявлено.
Ранее по теме: На «Крымский титан» продолжаются поставки ильменита из Украины.
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