Володимир Балух вимушений приймати знеболювальні препарати

07:53 11.09.2018 0 комментариев Крым

Адвокат Ольга Дінзе 10 вересня 2018 року після судового засідання відвідала українського політв’язня Володимира Балуха в СІЗО Сімферополя.

“В мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає від сильного головного болю, в нього запаморочення, болять спина та печінка. Він приймає знеболювальне. Ситуація із голодуванням залишається без змін”, – розповіла Ольга Дінзе Кримській правозахисній групі.

Вранці 10 вересня відбулося судове засідання у “Верховному суді Криму”. Суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту українця на відмову “Залізничного районного суду” Сімферополя про припинення провадження за клопотанням щодо умовно-дострокового звільнення Володимира Балуха.  “Суд” також не скасував постанову про продовження запобіжного заходу.

На початку судового засідання “прокурор” Денис Мишкін подав клопотання щодо припинення розгляду клопотання щодо умовно-дострокового звільнення за першим вироком, тому що вже був винесений новий вирок. “Суддя” задовольнив клопотання “прокурора”.

Засідання було відкритим, але самого Володимира Балуха до зали суду не привезли, він приймав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку.

За словами адвоката, засідання пройшло дуже напружено, Володимира Балуха обурив виступ російського “прокурора”, котрий назвав рішення “Залізничного районного суду” Сімферополя” про відмову в УДЗ “обґрунтованим і законним”.

“Володимир був обурений і заявив, що більше не має бажання “приймати участь у цьому фарсі“. “Суддя” вирішив вимкнути відеозв’язок із СІЗО, чим фактично видалив Балуха із засідання”, – розповіла Ольга Дінзе.

Адвокат наголосила, що розглядаючи апеляцію захисту на рішення про УЗД, “Верховний суд Криму” посилався на характеристику  активіста, котра була надана адміністрацією СІЗО і не вивчалася у “суді” першої інстанції. Ольга Дінзе вважає таке рішення необгрунтованим і протизаконним.

 



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