Российские пограничники задержали на озере Сиваш в оккупированном Крыму двух украинских рыбаков, которые якобы незаконно пересекли границу на лодке.

Об этом сообщает информационный портал События Крыма.

Сообщается, что украинских рыбаков задержали в момент швартовки к берегу на моторной лодке. При осмотре плавсредства рыбаков, на борту якобы нашли около 20 кг кефали.

"В ходе опроса иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", – сообщили в пограничном ведомстве оккупантов.

В настоящее время оба рыбака задержаны на срок до 48 часов "с целью подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершенного правонарушения", сообщает портал.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

Как сообщал BSNews, в мае 2018 года У берегов Крыма оккупанты захватили украинский сейнер.

Капитан украинского судна был взят под стражу спецслужбами оккупантов.

В июле оккупанты отпустили украинских моряков судна "ЯМК-0041", не предъявив никаких обвинений, однако не вернули им загранпаспорта.

Защита украинских моряков с судна "ЯМК-0041" заявила, что обжалует действия российских спецслужб