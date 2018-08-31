ФСБ РФ задержало украинских рыбаков, прибывших в оккупированный Крым с дружественным визитом
|07:26 11.09.2018
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|Крым
Российские пограничники задержали на озере Сиваш в оккупированном Крыму двух украинских рыбаков, которые якобы незаконно пересекли границу на лодке.
Об этом сообщает информационный портал События Крыма.
Сообщается, что украинских рыбаков задержали в момент швартовки к берегу на моторной лодке. При осмотре плавсредства рыбаков, на борту якобы нашли около 20 кг кефали.
"В ходе опроса иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", – сообщили в пограничном ведомстве оккупантов.
В настоящее время оба рыбака задержаны на срок до 48 часов "с целью подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств совершенного правонарушения", сообщает портал.
В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".
Как сообщал BSNews, в мае 2018 года У берегов Крыма оккупанты захватили украинский сейнер.
Капитан украинского судна был взят под стражу спецслужбами оккупантов.
В июле оккупанты отпустили украинских моряков судна "ЯМК-0041", не предъявив никаких обвинений, однако не вернули им загранпаспорта.
Защита украинских моряков с судна "ЯМК-0041" заявила, что обжалует действия российских спецслужб
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