Несмотря на санкции не прекращаются незаконные поставки металлолома из портов оккупированного Крыма в страны Европы.

Так судно KAPTAN HASAN UZUN вновь загрузилось металлоломом в двух закрытых крымских портах, сообщает сайт МИРОТВОРЕЦЬ NEWS: в Керчи взяло 2000 тонн металла, после чего совершило переход в Севастополь, где на 56-ом причале в трюмы нарушителя было загружено еще 3000 тонн.

Ранее судно-нарушитель, доставляло металлолом из Феодосии и Севастополя в греческий порт Цингели, хотя документы также были оформлены на Албанию.

При оформлении документов нарушители указали в качестве порта назначения Дуррес (Албания). Поэтому пока неясно какая же из европейских стран примет контрабандный груз из оккупированного Крыма.

Как ранее сообщал BSNews вместо утилизированного сухогруза DENIZ соду из оккупированного Крыма вывозит KAPTAN HASAN UZUN.

