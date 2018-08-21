На «Крымский титан» продолжаются поставки ильменита из Украины

20:15 10.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированный Крым на завод Дмитрия Фирташа «Крымский титан», который привел к экологическому бедствию на севере полуострова и в прилегающих к нему районах Херсонской области. продолжают незаконно поставлять украинский ильмент.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Очередная партия сырья для завода «Крымский титан», расположенный вблизи города Армянск, отправлена на оккупированный полуостров с использованием так называемой «ильменитовой схемы».

Судно «Нефтерудовоз-50М» в турецком порту Самсун 10 сентября приняло на борт груз украинского ильменита и следует в порт Кавказ, что на российском берегу Керченского пролива. Три предыдущих рейса «Нефтерудовоз-50М» доставлял ильменит непосредственно к участку Камыш-Бурун порта Керчь в оккупированном Крыму, сообщает издание.

Груз ильменита в порт Самсун 10 сентября доставило судно BLACK EAGLE. Оно вышло из порта Одессы 8 сентября. О вероятной загрузке ильменита на судно BLACK EAGLE в Одессе писала 7 сентября на своем аккаунте в Facebook волонтер и журналистка Екатерина Яресько.

Также она напомнила, что 6 сентября «Нефтерудовоз-50М» вышел из Камыш-Буруна после очередной доставки ильменита, а с Самсуна в закрытый порт Керчь вышло загруженное ильменитом судно «Кама».

«На заводе сообщили о временной остановке предприятия, но еще несколько дней он дорабатывает запущеные техпроцессы. И мы точно знаем, что совсем прекращать свою ядовитую деятельность "Крымский титан" не собирается, если поставки руды продолжаются», — написала Екатерина Яресько.

Ранее руководство завода «Крымский титан» сообщило, что производственные мощности предприятия будут полностью остановлены 9 сентября.

Напомним, предприятие «Крымский титан», которое расположено на сеаере оккупированного Кріма стало причиной резкого ухудшения экологической ситуации на севере оккупированного Крыма. Об угрозе єкологической катастрофы стало известно в ООН

Напомним: Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.

Судно «Нефтерудовоз-50М» Фото: vggr.ru



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