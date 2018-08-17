Впервые за последние 2,5 года курсы основных валют к рублю побили стоимостной рекорд.

Сегодня, 10 сентября, доллар на Московской бирже подорожал до 70,6 руб, курс евро вырос до 81,6 руб.

Курсы валют в оккупированном Симферополе также показывают устойчивый рост, сообщают Новости Крыма.

Сегодня, 10 сентября, в банке РНКБ валюту можно приобрести за 72,85 рублей за доллар и 83,45 руб. за евро. Примут доллар по 68,85 рублей, евро - по 79,45 руб.

Краснодарский «Крайинвестбанк», отделения которого работают на территории аннексированного Крыма, предлагает сегодня доллар в обмен на 71,3 рублей, покупает по 69,5 руб. Евро можно купить за 82,4 руб, продать - за 80,7 руб. Курсы всех валют, по данным пресс-службы банка, выросли.

В Генбанке сегодня курс доллара составил 69 рублей (покупка) и 72 рубля (продажа), подорожав в среднем на один рубль, курс евро - 80 и 83 руб. соответственно (подорожание также составило один рубль).

Напомним: Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму.