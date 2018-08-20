Непризнанная Абхазия возобновила поставки щебня в оккупированный Крым. На очереди - торговля с Сирией.

Об этом на своей странице в Facebook написал, так называемый «гендиректор» «Крымских морских портов» Алексей Волков, передают Новости Крыма.

«Абхазия уже отправила первую партию щебня в наш адрес, возобновили поставки, что не может не радовать», – написал Волков.

Он добавил, что в ближайшее время крымская делегация вернется на полуостров из Сирии. «Скоро вернутся наши коллеги из Сирии после выставки в Дамаске и десятка продуктивных встреч перед ней. Ждем от них новых контрактов и инвестиций», – написал Волков.

Напомним: Оккупированный Крым и Сирия рассматривают создание совместной судоходной компании.