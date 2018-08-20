Оккупанты заявили что непризнанная Абхазия отправила первую партию щебня в аннексированный Крым
|19:23 10.09.2018
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|Крым
Непризнанная Абхазия возобновила поставки щебня в оккупированный Крым. На очереди - торговля с Сирией.
Об этом на своей странице в Facebook написал, так называемый «гендиректор» «Крымских морских портов» Алексей Волков, передают Новости Крыма.
«Абхазия уже отправила первую партию щебня в наш адрес, возобновили поставки, что не может не радовать», – написал Волков.
Он добавил, что в ближайшее время крымская делегация вернется на полуостров из Сирии. «Скоро вернутся наши коллеги из Сирии после выставки в Дамаске и десятка продуктивных встреч перед ней. Ждем от них новых контрактов и инвестиций», – написал Волков.
Напомним: Оккупированный Крым и Сирия рассматривают создание совместной судоходной компании.
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