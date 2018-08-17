Министр юстиции Павел Петренко рассчитывает, что в сентябре Европейский суд по правам человека сообщит о сроках рассмотрения межгосударственной заявления относительно украинских политзаключенных Кремля.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Укринформе.

«Дело это движется, мы просили суд, чтобы она рассматривалась скорее, чем стандартно рассматриваются общегосударственные дела, потому что речь идет об угрозе жизни граждан, а не о каких-то спорах, которые могут длиться несколько месяцев или лет. Очень рассчитываю, что сейчас, в сентябре, когда суд начал рассматривать дела после летних каникул, мы получим от Европейского суда соответствующую информацию о графике и процессуальных сроках рассмотрения этого дела», - отметил Петренко.

Он напомнил, что Министерство юстиции подало межгосударственное заявление в ЕСПЧ относительно нарушения Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении политических заключенных, незаконно удерживаемых на территории РФ.

«Это более 70 украинских граждан, среди которых в том числе Олег (Сенцов - ред.). И мы требовали от суда истребования информации относительно реального состояния здоровья Олега», - отметил Петренко.

По его словам, предоставленную РФ информацию о состоянии здоровья Сенцова нужно уточнить.

«Единственное, скажу откровенно, насколько эта информация является правдивой, зная вообще подход этого государства к истребованию информации, это вопрос, который требует дополнительного уточнения. Поэтому Украина требовала и требует далее доступа к Олегу украинского омбудсмена, который может объективно оценить состояние Олега, и соответствующих независимых медиков, которые покажут также реальную картину относительно состояния его здоровья», - подчеркнул министр.

Петренко добавил, что в заявлении Минюста, которое принял ЕСПЧ, речь шла и о других украинцах, которые находятся в тяжелом состоянии, это, в частности, Станислав Клих, Владимир Балух и другие.

«По ним мы так же просили суд. И я очень рассчитываю, суд в закрытом формате направит соответствующий запрос России относительно проверки их состояния здоровья», - заявил Петренко.

Как сообщалось, в августе Новый иск в ЕСПЧ Украины против России касается незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и РФ

В целом в России и анексованом Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.