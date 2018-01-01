В четверг 13 сентября в Киеве начнется трехдневная ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES).

Информационным партнером форума YES в этом году выступает "Европейская правда".

Как отмечают в оргкомитете форума, на этот раз дискуссии будут "фокусироваться на будущем - на решающих изменениях, которые будут иметь значительное влияние на все аспекты жизни".

На мероприятии с участием 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран будут обсуждаться угрозы обществу, экономике и политике, которые ожидаются в ближайшее время.

Темами панельных дискуссий, среди прочего, станет обсуждение будущего Соединенных Штатов, ЕС, НАТО и Российской Федерации, защита демократии от манипуляций извне, противодействие дезинформации, будущие глобальные вызовы.

Ранее сообщалось, что на время проведения форума ожидается визит в Киев ряда высокопоставленных лиц, в том числе вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, помощника генсека НАТО Алехандро Альваргонсалеса.

Ялтинская европейская стратегия - ведущий форум, основанный бизнесменом Виктором Пинчуком для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте. Ежегодная встреча YES проводится в Киеве в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проходили в Ливадийском дворце в Ялте.

Напомним на последнем форуме прошедшем в Крыму Билл Клинтон и Тони Блэр выступапи на юбилейной Ялтинской встрече «YES».