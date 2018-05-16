Сегодня, 10 сентября, проходит встреча представителей ЕС, финучреждений и бизнеса, посвященная инфраструктурным проектам.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет о высоком интересе бизнеса в концессии ГП "Херсонский морской торговый порт" и ГП "Стивидорная компания "Ольвия".

Об этом он сообщил сегодня, 10 сентября, в ходе встречи с представителями ЕС, финучреждений и бизнеса, посвященной обсуждению вопросов реализации инфраструктурных проектов и координации иностранных доноров.

"Мы рассчитываем, что конкурс по Херсону и Ольвии стартует в этом году. У нас более 20 заявок от мощных компаний", - заявил Омелян, передает корреспондент ЦТС.

Напомним: IFC завершила разработку ТЭО концессии портов Ольвия и Херсон и начала прием заявок от инвесторов.

Консультативную помощь по подготовке этих предприятий к государственно-частному партнерству оказывала Международная финансовая корпорация (IFC) при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).