На концессию портов Ольвия и Херсон есть 20 претендентов

17:40 10.09.2018 0 комментариев Украина

Сегодня, 10 сентября, проходит встреча представителей ЕС, финучреждений и бизнеса, посвященная инфраструктурным проектам.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет о высоком интересе бизнеса в концессии ГП "Херсонский морской торговый порт" и ГП "Стивидорная компания "Ольвия".

Об этом он сообщил сегодня, 10 сентября, в ходе встречи с представителями ЕС, финучреждений и бизнеса, посвященной обсуждению вопросов реализации инфраструктурных проектов и координации иностранных доноров.

"Мы рассчитываем, что конкурс по Херсону и Ольвии стартует в этом году. У нас более 20 заявок от мощных компаний", - заявил Омелян, передает корреспондент ЦТС.

Напомним: IFC завершила разработку ТЭО концессии портов Ольвия и Херсон и начала прием заявок от инвесторов.

Консультативную помощь по подготовке этих предприятий к государственно-частному партнерству оказывала Международная финансовая корпорация (IFC) при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

 



Ещё на эту тему:

19:36 05.09.2018
IFC завершила разработку ТЭО концессии портов Ольвия и Херсон и начала прием заявок от инвесторов
17:10 01.08.2018
Профсоюзы «Черноморска» не допустят сдачи порта китайской Hutchison Ports
19:46 31.07.2018
Катар заинтересован в концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”
17:40 24.07.2018
Американские и китайские инвесторы претендуют на вторую половину Черноморского порта
13:33 21.06.2018
В Министерстве инфраструктуры разрабатывают условия концессии порта Южный
22:26 16.05.2018
Омелян предложил передавать стратегические морские порты в концессию
17:51 16.05.2018
Немецкий инвестор хочет выйти из проекта терминала в Николаеве
14:48 08.05.2018
Успешная концессия ХМТП является ключевой задачей — Омелян
15:45 26.04.2018
Началась подготовка пре-ТЭО проекта концессии в «Южном»
01:36 05.04.2018
Государственные операторы в портах Одесского региона стали на шаг ближе к концессии
19:00 04.04.2018
ТИС допускает участие в концессии порта "Южный" в случае принятия необходимого закона
17:22 14.03.2018
МИУ объявило официальный запуск проектов концессии в портах Ольвия и Херсон
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
15:05 10.09.2018
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
10:43 06.09.2018
В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна
17:21 05.09.2018
В Армении началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа
19:57 04.09.2018
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
Все новости страны
Болгария Болгария
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
Все новости страны
Греция Греция
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
18:42 05.09.2018
Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
13:37 03.09.2018
В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
11:30 05.09.2018
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
Все новости страны
Россия Россия
09:19 10.09.2018
Более 700 россиян могут потерять "визу инвестора" из-за отравления Скрипалей
07:58 10.09.2018
В ответ на " демонстрацию силы РФ" в Средиземном море начались военные учения международной коалиции
20:52 07.09.2018
Миссия НАТО в Средиземном море пополнилась кораблями Хорватии и Великобритании
18:39 07.09.2018
ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море
Все новости страны
Румыния Румыния
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
16:47 04.09.2018
Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
18:12 07.09.2018
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
11:45 06.09.2018
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
Все новости страны
Украина Украина
07:26 11.09.2018
ФСБ РФ задержало украинских рыбаков прибывших в оккупированный Крым с дружественным визитом
20:35 10.09.2018
Металлолом из оккупированного Крыма вновь идет в Европу
20:15 10.09.2018
На «Крымский титан» продолжаются поставки ильменита из Украины
19:50 10.09.2018
Курсы валют в оккупированном Крыму побили двухлетний рекорд
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс