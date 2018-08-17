Попытки оккупантов возобновить подачу воды из Украины на аннексированный полуостров ни к чему не приведут
|16:50 10.09.2018
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|Крым
Попытки российских оккупантов в Крыму возобновить подачу воды из Украины на аннексированный полуостров ни к чему не приведут.
Об этом в эфире ObozTV заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Он заверил, что ни на каких основаниях - формальных или фейковых - восстановления водоснабжения до деоккупации Крыма не будет.
"У них есть проблемы (из-за засухи. - Ред.), и они связаны со всей экономикой Крыма, потому что там целые отрасли сейчас будут приходить в упадок из-за нехватки воды", - пояснил Бабин.
Он также уточнил: попытки восстановить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересохших кислотоотстойников нескольких предприятий, несостоятельны.
"У них были и есть все возможности заполнить их из других источников. Если оккупанты этого не сделали - вся ответственность возлагается на них", - считает постпред.
Бабин сообщил, что экологический вопрос Крыма на сегодняшний день находится в Украине на самом высоком контроле.
"Проводятся соответствующие мероприятия, в частности мы инициировали соответствующие экспертизы перед органами экологической службы, проинформировали сегодня мониторинговые миссии международных организаций о действиях обнаглевших оккупантов по уничтожению экологии Крыма и Херсонщины", - подытожил чиновник.
Напомним: Экологическая катастрофа в Керчи окончательно "добьет" Крым.
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