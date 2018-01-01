Грузия упростит таможенные процедуры

17:15 10.09.2018 0 комментариев Грузия

В результате сближения с законодательством Евросоюза, таможенные процедуры между Грузией и ЕС будут упрощены.

Об этом сообщил министр финансов Грузии Иване Мачавариани, пишет Грузия online

По словам министра финансов, по новому Таможенному кодексу,  частному сектору снизят расходы, связанные с внешней торговлей, для представителей бизнеса Грузии и Евросоюза будут созданы одинаковые таможенные регуляции, легкие и справедливые правила.

«В 21 веке, в эпоху цифровой экономики, у нас есть новая задача, это – концепция цифровой таможни, которая предусматривает предоставление бизнесу всех таможенных сервисов в электронном виде. Обновленная таможенная инфраструктура, современное законодательство, приближенное к европейскому и оцифровка всех таможенных сервисов или процедур – это те три направления, по завершении которых, мы можем смело сказать, что наша таможня является не только региональным лидером, но и занимает передовое место в масштабах мира», — заявил Иване Мачавариани.

Законопроект предусматривает важные новинки в направлении упрощения таможенных процедур:

- Входят новые правила легкого оформления и формы декларирования;
- Создается возможность возврата налога на импорт;
- В ходе принятия решений максимально будут учитываться интересы предпринимателя;
- С учетом бизнеса, будет возможно использование нового вида гарантии;
- Создается значительная предпосылка, чтобы бизнес пользовался упрощенными таможенным процедурами в ЕС и других странах.

Напомним: Грузия лидирует в регионе с точки зрения внедрения международных авиастандартов.



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