Грузия упростит таможенные процедуры
|17:15 10.09.2018
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|Грузия
В результате сближения с законодательством Евросоюза, таможенные процедуры между Грузией и ЕС будут упрощены.
Об этом сообщил министр финансов Грузии Иване Мачавариани, пишет Грузия online.
По словам министра финансов, по новому Таможенному кодексу, частному сектору снизят расходы, связанные с внешней торговлей, для представителей бизнеса Грузии и Евросоюза будут созданы одинаковые таможенные регуляции, легкие и справедливые правила.
«В 21 веке, в эпоху цифровой экономики, у нас есть новая задача, это – концепция цифровой таможни, которая предусматривает предоставление бизнесу всех таможенных сервисов в электронном виде. Обновленная таможенная инфраструктура, современное законодательство, приближенное к европейскому и оцифровка всех таможенных сервисов или процедур – это те три направления, по завершении которых, мы можем смело сказать, что наша таможня является не только региональным лидером, но и занимает передовое место в масштабах мира», — заявил Иване Мачавариани.
Законопроект предусматривает важные новинки в направлении упрощения таможенных процедур:
- Входят новые правила легкого оформления и формы декларирования;
- Создается возможность возврата налога на импорт;
- В ходе принятия решений максимально будут учитываться интересы предпринимателя;
- С учетом бизнеса, будет возможно использование нового вида гарантии;
- Создается значительная предпосылка, чтобы бизнес пользовался упрощенными таможенным процедурами в ЕС и других странах.
Напомним: Грузия лидирует в регионе с точки зрения внедрения международных авиастандартов.
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