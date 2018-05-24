В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
|16:25 10.09.2018
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|Болгария
Россия сменила торгового представителя в Болгарии.
Распоряжение о назначении новым торговым представителем в Болгарии Константина Артюшина подписал российский премьер Дмитрий Медведев, сообщает сайт BgNews.
При этом освобождён от занимаемой должности Игорь Илингин.
Причина такой скоропалительной рокировки не разглашается. Можно лишь предполагать, что торговые отношения между Россией и Болгарией в ближайшее время будут кардинально скорректированы, сообщает издание.
О Константине Артюшине известно, что ранее он возглавлял торгпредство России в Белоруси.
Напомним: Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей.
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