Правительство РФ продлило, так называемую, "Федеральную целевую программу развития" оккупированного Крыма до 2022 года и увеличило её финансирование на 40 млрд рублей.

Постановление правительства страны агрессора об изменениях в программу опубликовано сегодня, 10 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации, передает Крым Информ.

"В наименовании и пункте 1 слова «до 2020 года" заменить словами "до 2022 года", – говорится в документе.

В новой редакции ФЦП указывается, что программа реализуется в три этапа: с 2015 по 2017 год, с 2018 по 2020 год и с 2021 по 2022 года.

Объём финансирования увеличен на 40 млрд рублей – до 877,8 млрд рублей, без учёта средств федерального бюджета в размере 3,3 млрд рублей, которые предусмотрены министерству просвещения РФ из резервного фонда.

827,28 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 19,5 млрд рублей из местных бюджетов республики и Севастополя, ещё 30,9 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

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Так называеая Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" была принята в 2014 году.

Первоначальный объём финансирования был установлен в размере около 680 млрд рублей.

В последние годы параметры пересматривались несколько раз. В начале этого года финансирование ФЦП было увеличено до 837,11 млрд рублей.

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