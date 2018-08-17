Правительство страны агрессора решило увеличить финансирование оккупированного Крыма еще на 40 млрд рублей
|15:59 10.09.2018
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|Крым
Правительство РФ продлило, так называемую, "Федеральную целевую программу развития" оккупированного Крыма до 2022 года и увеличило её финансирование на 40 млрд рублей.
Постановление правительства страны агрессора об изменениях в программу опубликовано сегодня, 10 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации, передает Крым Информ.
"В наименовании и пункте 1 слова «до 2020 года" заменить словами "до 2022 года", – говорится в документе.
В новой редакции ФЦП указывается, что программа реализуется в три этапа: с 2015 по 2017 год, с 2018 по 2020 год и с 2021 по 2022 года.
Объём финансирования увеличен на 40 млрд рублей – до 877,8 млрд рублей, без учёта средств федерального бюджета в размере 3,3 млрд рублей, которые предусмотрены министерству просвещения РФ из резервного фонда.
827,28 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 19,5 млрд рублей из местных бюджетов республики и Севастополя, ещё 30,9 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.
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Так называеая Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" была принята в 2014 году.
Первоначальный объём финансирования был установлен в размере около 680 млрд рублей.
В последние годы параметры пересматривались несколько раз. В начале этого года финансирование ФЦП было увеличено до 837,11 млрд рублей.
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