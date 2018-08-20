Евпатория теряет свои пляжи - в том числе и из-за варварской добычи песка - признали так называемые "власти" оккупированного Крыма: за последние годы ширина пляжей здесь уменьшилась с 40-50 метров до 10-15.

По мнению экологов это связано с добычей песка вдоль побережья западного Крыма и на озере Донузлав, сообщает РИА «Новый День».

В 2014 году добыча песка была приостановлена "до получения заключений специалистов-экологов", однако в скорости была продолжена. Чиновники утверждали, что размыв пляжей не связан с добычей песка.

В декабре 2017 года оккупанты решили "спасать" евпаторийские пляжи и "Совмин" внес изменения в инвестиционную программу и план капитального ремонта Крыма на 2018-2020 годы. Туда попадает и берегоукрепление, и восстановление пляжной зоны Евпатории.

Заказчиком проекта, который оценен в 70 млн руб., является, так называемое, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым».

Отметим, что источник финансирования – субсидия из бюджета оккупированного Крыма городскому бюджету Евпатории.

В техзадании, которое входит в состав конкурсной документации, впервые черным по белому написано то, что раньше официально не признавалось: «под угрозой устойчивость берегов и всех сооружений, находящихся в непосредственной близости к зоне уреза воды в период зимних штормов. Отсрочка выполнения берегоукрепительных работ может привести к невозместимой потере главного назначения курорта».

Напомним, с февраля 2018 года оккупационные "власти" Крыма начали проводить работы по добыче грунта на Немецкой балке под Качей на окраине Севастополя, что может повлечь за собой исчезновение одного из известных пляжей полуострова.

А незаконная добыча ядовитого песка из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища (Керчь) может превратить Крым во второй Чернобыль.