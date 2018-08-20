Арбитражный «суд» оккупированного Крыма признал требование Росприроднадзора по оккупированныму Крыму о довнесении заводом «Крымский титан» в бюджет более 700 миллионов рублей платы за сброс отходов в кислотонакопитель предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по оккупированным Крыму и Севастополю, передает Крым Информ.

«Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать Армянскому филиалу ООО «Титановые инвестиции» в удовлетворении заявления о признании незаконным требования межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Крым и Севастополю о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие. Требование о доначислении и довнесении платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет сумму 736,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что неуплата заводом указанной суммы нарушает интересы государства и граждан в части прав на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью.

Напомним: Экологическая катострофа в оккупированном Крыму вызвала массовое отключение электроэнергии.