«Крымский титан» доплатит в бюджет оккупантам более 700 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду
|15:40 10.09.2018
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|Крым
Арбитражный «суд» оккупированного Крыма признал требование Росприроднадзора по оккупированныму Крыму о довнесении заводом «Крымский титан» в бюджет более 700 миллионов рублей платы за сброс отходов в кислотонакопитель предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по оккупированным Крыму и Севастополю, передает Крым Информ.
«Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать Армянскому филиалу ООО «Титановые инвестиции» в удовлетворении заявления о признании незаконным требования межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Крым и Севастополю о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие. Требование о доначислении и довнесении платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет сумму 736,8 млн рублей», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что неуплата заводом указанной суммы нарушает интересы государства и граждан в части прав на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью.
Напомним: Экологическая катострофа в оккупированном Крыму вызвала массовое отключение электроэнергии.
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