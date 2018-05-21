Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о планомерном продолжении поставок российского вооружения армянской стороне.

Об этом Пашинян заявил в интервью газете «Коммерсантъ» , опубликованном в воскресенье, 9 сентября, сообщает NEWS.am.

«Договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться», - сказал он, отвечая на вопрос, какие договоренности были достигнуты на его встрече с Путиным, которая прошла 8 сентября в Москве.

По словам Пашиняна, речь идет о поставках оружия в кредит.

«Еще будем обсуждать другие возможности», - отметил он.

«Это очень важное сотрудничество, и я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем», - заключил собеседник издания.

Так же по итогам переговоров, российские специалисты были допущены в лаборатории США в Армении, которые занимаются исследованием биологических материалов, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям», — заявил Пашинян.

По его словам, у российских специалистов «никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении».

Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении, пояснил Пашинян.

«Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях», — добавил премьер Армении. Он подчеркнул, что эти лаборатории «очень хорошего качества».

«Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений», — заключил премьер.

Напомним: В РФ обеспокоены открытыми в Армении при финансовой поддержке США референс-лабораториями.

С Ереваном, по информации издания «Коммерсантъ», даже обсуждается возможность подписания отдельного документа по поводу сотрудничества в сфере биологических исследований.

Документ, по замыслу российской стороны, должен открыть доступ российским специалистам к действующим на территории Армении лабораториям.

В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.