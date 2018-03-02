Пять судов столкнулись и получили повреждения на якорной стоянке порта Кавказ в районе Керченского пролива во время субботнего шторма.

Об этом сегодня, 10 сентября, сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службеу Росморречфлота.

«8 сентября была получена информация от поисково-спасательного центра «Тамань» о том, что в порту «Кавказ» теплоход Petra Star (флаг Панама) начал дрейфовать на якоре. На якорной стоянке его навалило на несколько других теплоходов», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что всего от навала Petra Star пострадали четыре судна. Самые большие повреждения получил теплоход «Святослав». У судна в результате навала была деформирована палуба бака, пробит правый борт в трёх метрах выше ватерлинии, утеряно четыре с половиной смычки якорной цепи.

Также незначительные повреждения получили пароход Chalsi (флаг Палау), теплоход «Волго-Балт» (флаг Панама) и ещё одно турецкое судно.

«Жертв и ущерба окружающей среде нет. Также в Керченском проливе отсутствуют какие-либо затруднения для судоходства», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, 9 сентября от сцепки с теплоходом в районе Керченского пролива оторвало и отнесло к берегу баржу. Она села на мель и позже была снята с неё буксиром.

Напомним, из-за шторма в Керченском проливе сорвавшейся с якоря плавкран столкнулся с опорой Керченского моста. На транспортном переходе была повреждена мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения моста, временноограничено движение автотранспорта.

Также в субботу в районе Керченского пролива сигнал бедствия подал буксир «Шквал», ранее замеченный в незаконной доставке турбин Siemens в оккупированный Крым. Экипаж был спасен Позже стало известно, что буксир выбросило на берег в районе мыса Такиль на Керченском полуострове.