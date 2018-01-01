Адвокаты семи турецких граждан, высланных накануне Службой информации и безопасности, обратились в Европейский суд по правам человека и потребовали более подробную информацию о вчерашних действиях СИБ.

Они также обратились в Пограничную полицию Молдовы, чтобы получить информацию о пересечение границы Молдовы турецкими гражданами, передает DESCHIDE.MD.

Европейский суд по правам человека принял на рассмотрение заявление адвоката Виталия Нагачевского, который защищает интересы семи турецких граждан, которые были подозрительным образом высланы из Молдовы. ЕСПЧ потребовал от правительства Молдовы предоставить объяснения по данному делу до 5 октября 2018 года. До тех пор процедура будет отложена. Нагачевский добавил, что защита уже подала ряд заявлений и в Молдове.

«Сейчас я ещё раз подал заявление в Службу информации и безопасности, в котором попросил предоставить документы и решения, на базе которых эти люди были выдворены, а также информацию о том, покинули ли они Республику Молдова. Если они ещё находятся на территории нашей страны, я попросил доступ к ним. Я также попросил Пограничную полицию сообщить, если эти люди покинули территорию РМ. Если да, то когда, во сколько, через какой пункт пропуска и в каком направлении. Посмотрим, как будут развиваться события. Завтра мы соберемся со всеми адвокатами и посмотрим, какие действия можно предпринять дальше», — сказал Deschide.MD Виталий Нагачевский.

Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила 6 сентября о высылке семи иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламской группировкой, которая могла осуществлять незаконные действия в ряде стран. Все они являются сотрудниками столичного молдавско-турецкого лицея Orizont.