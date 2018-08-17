Балуху окончательно отказали в условно- досрочном освобождении

13:49 10.09.2018 0 комментариев Крым

Высшая инстанция "судебной власти" в аннексированном Крыму отказала украинцу в апелляции на отказ в УДО.

Так называемый "Верховный суд Крыма" в понедельник, 10 сентября, отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что сам активист участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

В июле подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору, по которому Балуха приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

В начале судебного заседания прокурор Денис Мышкин подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор на 5 лет лишения свободы, который не предусматривает условно-досрочного освобождения.

Судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.

Как известно, 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО.

Напомним: Россия заверила Европейский суд: Балух не голодает.



Ещё на эту тему:

18:30 10.09.2018
Украина торопит ЕСПЧ, ведь речь идет о жизнях политзаключенных
12:34 10.09.2018
"Виновный в том, что я украинец" - "украинский диверсант" Панов
21:17 07.09.2018
В Канаде создали петицию в поддержку украинских политзаключенных
17:46 07.09.2018
117-й день голодовки. У администрации президента РФ проходят пикеты в Москве вывесили банер в поддержку Сенцова
11:22 07.09.2018
Россия заверила Европейский суд: Балух не голодает
10:30 07.09.2018
Сайт с петициями о Сенцове “лег” - но голоса собраны! Слово за Белым домом
07:57 07.09.2018
Сенцов не прекратит голодовку и пойдет до конца - признали в РФ
22:40 05.09.2018
#SaveOlegSentsov: петиция на сайте Белого дома собрала уже более 80 тысяч подписей
18:15 05.09.2018
Состояния украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму ухудшилось
10:15 05.09.2018
Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова
20:25 04.09.2018
Сенцов похудел до 72 кг
12:43 04.09.2018
49% россиян ничего не знают о политзаключенных, 38% из тех кто в курсе хотят оставить Сенцова в тюрьме
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
15:05 10.09.2018
Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории
10:43 06.09.2018
В Кремле ожидают откровенного и серьезного разговора на встрече Путина и Пашиняна
17:21 05.09.2018
В Армении началась проверка боевой готовности российской военной базы Южного военного округа
19:57 04.09.2018
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
Все новости страны
Болгария Болгария
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
Все новости страны
Греция Греция
22:12 05.09.2018
В Греции за перевозку беженцев осудили 6 украинских моряков
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
18:42 05.09.2018
Главы МИД стран-членов ГУАМ встретятся на Генассамблее ООН
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
13:37 03.09.2018
В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
11:30 05.09.2018
Защита бывшего топ-менеджера "Интер РАО" заявила о подделке документов в деле о шпионаже
Все новости страны
Россия Россия
09:19 10.09.2018
Более 700 россиян могут потерять "визу инвестора" из-за отравления Скрипалей
07:58 10.09.2018
В ответ на " демонстрацию силы РФ" в Средиземном море начались военные учения международной коалиции
20:52 07.09.2018
Миссия НАТО в Средиземном море пополнилась кораблями Хорватии и Великобритании
18:39 07.09.2018
ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море
Все новости страны
Румыния Румыния
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
16:47 04.09.2018
Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
18:12 07.09.2018
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
11:45 06.09.2018
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
Все новости страны
Украина Украина
07:26 11.09.2018
ФСБ РФ задержало украинских рыбаков прибывших в оккупированный Крым с дружественным визитом
20:35 10.09.2018
Металлолом из оккупированного Крыма вновь идет в Европу
20:15 10.09.2018
На «Крымский титан» продолжаются поставки ильменита из Украины
19:50 10.09.2018
Курсы валют в оккупированном Крыму побили двухлетний рекорд
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс