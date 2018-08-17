Балуху окончательно отказали в условно- досрочном освобождении
|13:49 10.09.2018
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|Крым
Высшая инстанция "судебной власти" в аннексированном Крыму отказала украинцу в апелляции на отказ в УДО.
Так называемый "Верховный суд Крыма" в понедельник, 10 сентября, отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что сам активист участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.
В июле подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору, по которому Балуха приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.
В начале судебного заседания прокурор Денис Мышкин подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор на 5 лет лишения свободы, который не предусматривает условно-досрочного освобождения.
Судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.
Как известно, 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО.
Напомним: Россия заверила Европейский суд: Балух не голодает.
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