Высшая инстанция "судебной власти" в аннексированном Крыму отказала украинцу в апелляции на отказ в УДО.

Так называемый "Верховный суд Крыма" в понедельник, 10 сентября, отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что сам активист участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

В июле подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору, по которому Балуха приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

В начале судебного заседания прокурор Денис Мышкин подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор на 5 лет лишения свободы, который не предусматривает условно-досрочного освобождения.

Судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.

Как известно, 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО.

Напомним: Россия заверила Европейский суд: Балух не голодает.