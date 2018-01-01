Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном

12:59 10.09.2018 0 комментариев Азербайджан

Украина намерена предпринять шаги для доведения товарооборота с Азербайджаном до одного миллиарда долларов.

Об этом сообщил Trend источник в правительстве Украины.

Источник отметил, что уже по итогам пяти месяцев 2018 года товарооборот между странами составил 357 миллионов долларов [данные украинской таможни], что на 43,5 процента больше показателя января-мая 2017 года. При этом экспорт Азербайджана в Украину оказался на 80 миллионов долларов больше, чем импорт.

"Украина очень заинтересована в наращивании товарооборота с Азербайджаном и восстановлении прежних объемов. В 2010 году торговля товарами между странами составляла около одного миллиарда долларов. Сначала мы хотим вернуть утраченные показатели, а уже затем довести торговое сотрудничество до нового уровня", - отметил собеседник агентства.

В этом контексте источник подчеркнул необходимость развития Транскаспийского международного транспорта маршрута (ТМТМ), введения выгодных тарифов на этом маршруте, а также восстановления паромной переправы между Украиной и Грузией.

"Азербайджан превращается в логистический хаб. Этому способствуют в том числе проекты "Север-Юг" и "Новый Шелковый путь". Нашему бизнесу все это интересно. В расширении связей заинтересована и азербайджанская сторона", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, особый интерес у Украины вызывает сотрудничество в сфере транспорта и энергетики.

"Сейчас азербайджанская госкомпания SOCAR очень активно работает в Украине, постепенно расширяя свое присутствие. Компания рассматривает новые крупные проекты в нашей стране, и мы рассчитываем, что присутствие SOCAR в Украине со временем будет только расти. Также недавно в Киеве открылся Торговый дом Азербайджана, а в ближайшее время появится и наша аналогичная структура в Баку. В целом у сотрудничества двух стран есть большой потенциал для развития, который выходит далеко за рамки вышеуказанных сфер", - сказал источник.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в первой половине 2018 года составил 343,87 миллиона долларов, в том числе 146,57 миллиона долларов - экспорт азербайджанской продукции.

Напомним: Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт.



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