Буксир "Шквал", потерпевший крушение в акватории Черного моря, ранее был замечен в незаконной доставке турбин Siemens в оккупированный Крым.

По информации BSNews 27 июня 2017 года буксир "Шквал" доставил в Камышовую бухту 2 турбины и 2 генератора для Севастопольской ТЭС. Еще 2 турбины и 2 генератора предположительно для Симферопольской ТЭС были доставлены в Феодосию 8 июля 2017 года.

В обоих случаях буксир "Шквал" выходил из порта Кавказ в район якорной стоянки в Азовском море перед входом в Керченский пролив и принимал там баржу-понтон для перевозки негабаритных тяжеловесных грузов "Damen River Star 3″, проект "Stan Pontoon 8916 Ice".

В настоящее время буксир "Шквал" с сильным креном находится у мыса Такиль, ссообщают РИА Новости, ссылаясь на помощника руководителя ведомства МЧС в оккупированном Крыму Владимира Иванова.

"Из-за поступающей воды и начавшегося крена экипаж буксира "Шквал" ранее принял решение покинуть судно на спасательный плот. Экипаж был спасен, а сам буксир набрал воды и с сильным креном сейчас находится у мыса Такиль у крымского побережья на якорной стоянке", — сказал Иванов.

Буксир получил повреждения, решение о его судьбе будет принято позже.

Напомним, в субботу утром малый буксир "Шквал" запросил помощь в акватории Черного моря. 7 членов экипажа были спасены