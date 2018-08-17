"Украинский диверсант" Евгений Панов, которого в оккупированном Крыму "суд" приговорил к восьми годам колонии строгого режима, дал письменное интервью изданию "Німецька хвиля".

Он рассказал о суде над ним, об условиях содержания в СИЗО и заявил, что не собирается просить помилования у российского президента Владимира Путина.

Об этом он сообщил в письменном интервью изданию "Німецка хвиля", передает ГОРДОН.

Вопросы от издания Панову, который содержится в следственном изоляторе Симферополя, передал его адвокат Дмитрий Динзе.

Заключенный назвал суд над ним цирком, а условия в камере, в которой содержится, – "ужасными условиями стандартной советской тюрьмы".

По его словам, в СИЗО, где он находится, есть много украинцев, однако ни с кем он не имеет возможности контактировать.

"Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновный в том, что я украинец, и этим все сказано", – подчеркнул Панов.

По его словам, следствие только создавало видимость расследования. "Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и покаялся", – отметил Панов.

Защита украинца обжаловала приговор суда, однако он убежден, что приговор будет оправдательным только в том случае, если суду будет дана такая команда. "У меня таких надежд нет", – пишет Панов.

"Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности", – заявил украинец.

Он добавил, что просить помилования у президента России Владимира Путина не будет.

Напомним: Панова будут этапировать из Крыма в РФ - правозащитница.