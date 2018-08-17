"Виновный в том, что я украинец" - "украинский диверсант" Панов
|12:34 10.09.2018
|0 комментариев
|Крым
"Украинский диверсант" Евгений Панов, которого в оккупированном Крыму "суд" приговорил к восьми годам колонии строгого режима, дал письменное интервью изданию "Німецька хвиля".
Он рассказал о суде над ним, об условиях содержания в СИЗО и заявил, что не собирается просить помилования у российского президента Владимира Путина.
Об этом он сообщил в письменном интервью изданию "Німецка хвиля", передает ГОРДОН.
Вопросы от издания Панову, который содержится в следственном изоляторе Симферополя, передал его адвокат Дмитрий Динзе.
Заключенный назвал суд над ним цирком, а условия в камере, в которой содержится, – "ужасными условиями стандартной советской тюрьмы".
По его словам, в СИЗО, где он находится, есть много украинцев, однако ни с кем он не имеет возможности контактировать.
"Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновный в том, что я украинец, и этим все сказано", – подчеркнул Панов.
По его словам, следствие только создавало видимость расследования. "Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и покаялся", – отметил Панов.
Защита украинца обжаловала приговор суда, однако он убежден, что приговор будет оправдательным только в том случае, если суду будет дана такая команда. "У меня таких надежд нет", – пишет Панов.
"Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности", – заявил украинец.
Он добавил, что просить помилования у президента России Владимира Путина не будет.
Напомним: Панова будут этапировать из Крыма в РФ - правозащитница.
Ещё на эту тему:
Украина торопит ЕСПЧ, ведь речь идет о жизнях политзаключенных
Балуху окончательно отказали в условно- досрочном освобождении
В Канаде создали петицию в поддержку украинских политзаключенных
117-й день голодовки. У администрации президента РФ проходят пикеты в Москве вывесили банер в поддержку Сенцова
Россия заверила Европейский суд: Балух не голодает
Сенцов не прекратит голодовку и пойдет до конца - признали в РФ
Состояния украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму ухудшилось
Берлин продолжит добиваться освобождения Сенцова
Сенцов похудел до 72 кг