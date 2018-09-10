В адрес Президента Украины поступило обращение с просьбой способствовать освобождению судна «Механик Погодин»
|11:41 10.09.2018
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|Крым
ООО «В.Ф. Танкер» направило обращение в адрес Президента Украины Петра Порошенко.
По мнению компании, Президент Украины должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера «Механик Погодин» и способствовать принятию «справедливого решения» об освобождении судна, что подтвердит готовность Украины обеспечить гарантированные права для партнерских иностранных компаний в соответствии с нормами международного права, говориться на сайте компании «В.Ф. Танкер».
Танкер «Механик Погодин» уже месяц остается заблокированным в морском торговом порту Херсон (Украина). Попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания АО «ВЭБ-Лизинг», входящая в санкционные списки Украины. При этом с 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является компания «В.Ф. Танкер», которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, заявляет компания.
С целью снятия формального повода для задержания судна компания досрочно завершила все расчеты по лизинговому договору и оформила право собственности на судно на себя. Документы дважды предоставлялись в пограничную службу, капитану Херсонского морского порта и Службу безопасности Украины, однако, запрет на выход судна так и не снят. Никаких претензий к компании «В.Ф. Танкер», судну или экипажу не поступало.
Танкер используется компанией для перевозки нефтепродуктов в различные страны мира, в том числе и в Украину.
Таким образом, судовладелец и безупречный правовой статус судна «Механик Погодин» делает несостоятельными претензии государственных органов и публичные обвинения официальных лиц Украины. Портовые власти продолжают удерживать судно. Фактическими заложниками ситуации остаются капитан и члены экипажа танкера, утверждает копания.
Для информации. Танкер «Механик Погодин» был задержан 10 августа при выполнении перевозки гидроочищенного дизельного топлива HPGO в адрес компаний Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина).
Напомним: В РФ перешли к угрозам в ответ на решение Украины заблокировать танкер "Механик Погодин".
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