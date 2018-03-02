Целую ночь прогулочный теплоход с полутора сотней пассажиров на борту из-за шторма не мог пришватроваться в Судаке.

Примерно, в полночь 8 сентября стало известно, что прогулочный двухпалубный теплоход на 250 мест, следовавший по маршруту «Ялта – Судак», в связи с неблагоприятными погодными условиями (волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с) не может пришвартоваться к причалу Судака, в связи с чем, вынужден был встать на якорь в бухте пгт Новый Свет.

Об этом сообщает Крым Press со ссылкой на МЧС по оккупированному Крыму.

Учитывая высоту волн 3-4 м. выход в море плавсредств для буксировки теплохода был невозможен.

Со слов капитана судна на борту находится 152 человека, угрозы жизни пассажирам нет, при улучшении погодных условий планируется швартовка к ближайшему причалу. Сигнал SOS не подавался.

Ранним утром теплоход сумел добраться до Судака. Никто не пострадал.

Как сообщал BSNews, в Керченском проливе примерно в это же время спасли 7 человек с затонувшего буксира.

Так же ранним утром в субботу, 8 сентября, в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, который врезался в Керченский мост.