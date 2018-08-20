Три года тюрьмы может грозить в Украине гражданам Российской Федерации, посетившим оккупированный Крым, Донецк или Луганск и попавшим на эти территории не через украинские пункты пропуска, после того как Верховная Рада примет новый закон, ужесточающий ответственность за "нелегитимное пересечение границы".

Верховная Рада Украины 6 сентября приняла в первом чтении законопроект №7017, который предлагает установить уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы.

Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 евро либо административный арест на срок в 15 суток. Новые меры призваны способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Радио Свобода.

Авторы законопроекта – представитель президента Украины в ВР Ирина Луценко и руководитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

За нелегальное пересечение границы документ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет для граждан "страны-агрессора" или других лиц, которые действовали в ее интересах. .

Как известно, в январе этого года Верховная Рада на законодательном уровне признала Россию агрессором и оккупантом за ее действия в Крыму и в Донбассе.

Согласно законопроекту Луценко – Герасимова, за повторное пересечение границы вне установленных пунктов пропуска нарушитель может быть приговорен к пятилетнему сроку заключения, а за переход границы с оружием – к заключению сроком до восьми лет тюрьмы.

Напомним: Госпогранслужба показала причины остановки контрольных пунктов "Каланчак" и "Чаплинка".