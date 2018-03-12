Очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную провинцию Хатай.

Военная колонна достигла района Хасса и будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе с Сирией, передает Анадолу.

Напомним: Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине.