Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
|10:12 10.09.2018
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|Турция
Очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную провинцию Хатай.
Военная колонна достигла района Хасса и будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе с Сирией, передает Анадолу.
Напомним: Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине.
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