В Азовском море российские рыболовецкие суда охраняют силы ФСБ России
|09:46 10.09.2018
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|Крым
В акватории Азовского моря российские рыболовецкие суда охраняют силы Пограничного управления ФСБ России.
Сообщается, что несколько сторожевых кораблей несут в регионе круглосуточное дежурство, передает SeafarersJournal.
«Основными задачами береговой охраны в Азове остается контроль по соблюдению международных договоров, правил рыболовства и обеспечению безопасности российских рыболовецких судов», — заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму.
В ведомстве отметили, что ежедневно на промысел в Азовское море выходят около 30 российских судов.
Пограничники поддерживают с ними круглосуточную связь и в случае необходимости готовы оказать им помощь в течении получаса.
Напомним: Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море.
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