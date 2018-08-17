В акватории Азовского моря российские рыболовецкие суда охраняют силы Пограничного управления ФСБ России.

Сообщается, что несколько сторожевых кораблей несут в регионе круглосуточное дежурство, передает SeafarersJournal.

«Основными задачами береговой охраны в Азове остается контроль по соблюдению международных договоров, правил рыболовства и обеспечению безопасности российских рыболовецких судов», — заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму.

В ведомстве отметили, что ежедневно на промысел в Азовское море выходят около 30 российских судов.

Пограничники поддерживают с ними круглосуточную связь и в случае необходимости готовы оказать им помощь в течении получаса.

Напомним: Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море.