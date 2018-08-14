Власти Британии намерены провести проверку свыше 3 тыс. инвестиционных виз.

Более 700 российских богачей в Великобритании могут иметь проблемы с "визами инвестора" из-за планов Лондона сократить в стране влияние РФ, которая обвиняется в организации отравления Юлии и Сергея Скрипалей.

Об этом ссылаясь на источники в британских МВД сообщает The Guardian, передает РБК Украины.

Издание сообщает, что Лондон собирается провести пересмотр более 3 тысяч инвестиционных виз, которые выдавались россиянам и другим иностранцам с 2008 года. Ссылаясь на источники, в издании заявили, что россияне могут лишиться визы, если правительство найдет в них доказательства "серьезных финансовых нарушений".

Считается, что именно через это начались проблемы с продлением визы у российского олигарха Романа Абрамовича.

Представитель международной правозащитной организации Transparency International Рейчел Дэвис поддержала новые мероприятия.

"В течение 2008-2015 годов сотни граждан РФ, страны с высоким уровнем коррупции, получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов", - сообщила Дэвис.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД Британии заявили, что подозреваемых в отравлении Скрипалей арестуют при выезде из России.

Глава МВД повторил высказанную премьером Терезой Мэй мнение о том, что сотрудники разведки действовали по приказу Кремля.

Ранее по теме: Санкции из-за дела Скрипалей могут активировать пункты договоров о "стране под санкциями".