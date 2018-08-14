Более 700 россиян могут потерять "визу инвестора" из-за отравления Скрипалей
|09:19 10.09.2018
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|Россия
Власти Британии намерены провести проверку свыше 3 тыс. инвестиционных виз.
Более 700 российских богачей в Великобритании могут иметь проблемы с "визами инвестора" из-за планов Лондона сократить в стране влияние РФ, которая обвиняется в организации отравления Юлии и Сергея Скрипалей.
Об этом ссылаясь на источники в британских МВД сообщает The Guardian, передает РБК Украины.
Издание сообщает, что Лондон собирается провести пересмотр более 3 тысяч инвестиционных виз, которые выдавались россиянам и другим иностранцам с 2008 года. Ссылаясь на источники, в издании заявили, что россияне могут лишиться визы, если правительство найдет в них доказательства "серьезных финансовых нарушений".
Считается, что именно через это начались проблемы с продлением визы у российского олигарха Романа Абрамовича.
Представитель международной правозащитной организации Transparency International Рейчел Дэвис поддержала новые мероприятия.
"В течение 2008-2015 годов сотни граждан РФ, страны с высоким уровнем коррупции, получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов", - сообщила Дэвис.
Напомним, ранее сообщалось, что МВД Британии заявили, что подозреваемых в отравлении Скрипалей арестуют при выезде из России.
Глава МВД повторил высказанную премьером Терезой Мэй мнение о том, что сотрудники разведки действовали по приказу Кремля.
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