Оккупированному Крыму грозит еще одна экологическая катастрофа, которая по масштабам может намного превзойти последствия аварии в Армянске.

Несмотря на запрет подконтрольного Кремлю суда, в Керчи продолжается добыча ядовитого песка из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища, сообщает Крым Press.

Согласно проведенному в апреле 2016 года химическому анализу проб, содержание фосфора, мышьяка, хрома и ванадия в хвостах в сотни раз превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). При этом содержание мышьяка в песке превышает ПДК в 30–50 раз, хрома — в 80–160 раз.

По мнению экологов, разрушение дамбы может привести к масштабной экологической катастрофе сравнимой по масштабам с аварией на Чернобыльской АЭС.

Ядовитые вещества из дамбы распространятся вдоль побережья аннексированного Крыма, что однозначно приведет к гибели флоры и фауны на сотни километров.

Кроме того, токсичный песок используется для строительства объектов инфраструктуры полуострова, в том числе и жилых зданий, что самым негативным образом может сказаться на здоровье граждан.

Металлургическое предприятие АО «Камыш-Бурунский железнорудный комбинат», которое давно является банкротом, три последних года ведет интенсивный отбор песка из насыпи в непосредственной близости к морю. Предприятие начало разработку морского песка с дамбы, не имея разрешения на вывод объекта из эксплуатации.

Нижне-Чурбашское хвостохранилище — это гидротехническое сооружение, расположенное между судостроительным заводом «Залив» и поселком Героевское. Данный объект предназначен для захоронения токсичных отвальных отходов (хвостов), образовавшихся в процессе обогащения железной руды. Для ограждения хвостохранилища в советские времена создавалась дамба, которая предотвращала утечку ядовитых веществ в окружающую среду.

Напомним,оккупированный Армянск за ночь покрылся странной липкой ржавчиной. Позже оккупанты назвали источник новой экологической катастрофы в Армянске. В то же время оккупационные власти утверждают что выбросы не повредили почву и не испортили воздух на севере Крыма, хотя позже заговорили о программе переселения жителей Армянска.