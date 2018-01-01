СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
|08:52 10.09.2018
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|Молдова
Шесть сотрудников столичного молдавско-турецкого лицея Orizont были задержаны сотрудниками Службы информации и безопасности.
Они являются гражданами Турции. Среди задержанных 16-летний подросток.
Информацию распространил адвокат Promo-Lex Дмитрий Слюсаренко. Позднее двое задержанных были освобождены. Таким образом, под стражей остаются четыре человека, сообщает DESCHIDE.MD.
Служба информации и безопасности не прокомментировала информацию.
Напомним, 6 сентября, утром СИБ объявил о комплексной операции по предупреждению угроз в адрес национальной безопасности, которая проводится по всей стране. Её осуществляют сотрудники Антитеррористического центра СИБ.
Ziarul de Gardă назвала имена задержанных: директор филиала в Дурлешть Риза Доган, финансовый директор Муждат Челеби, PR-директор Ясин Оздил, заместитель генерального директора Хасан Каракаоглу, Гусейн Байрактар (филиал на Чеканах), а также директор филиала в Чадыр-Лунге Феридун Туфекчи.
«У нас нет информации о том, куда их отвезли. Есть риск, что их экстрадируют в Турцию. Сейчас у нас нет никаких официальных документов, постановлений, ничего. Мы в аэропорту, где подали заявление в Пограничную полицию о том, чтобы нас оповестили, если турецких граждан привезут сюда», — заявил Ziarul NAȚIONAL адвокат одного из задержанных Нику Фрумосу.
У руководства лицея Orizont не первый раз проблемы с молдавским правосудием.
Проблемы начались после визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Молдову 5-6 мая 2017 года. Тогда турецкий премьер попросил молдавские власти закрыть сеть лицеев Orizont, так как она якобы входит в сеть под руководством турецкого писателя и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции подозревают в организации государственного переворота в 2016 году.
Напомним: В Европарламенте призвали украинскую власть остановить похищения граждан Турции.
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