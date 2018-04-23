Оккупированный Крым и Сирия разрабатывают соглашения о сотрудничестве, предусматривающие создание рабочей комиссии и торговых домов, а также намерены наладить портовое сообщение.

Об этом сообщил, так называемый "вице-премьер", постоянный представитель оккупированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов на полях Международной ярмарки в Дамаске, передает ТАСС, информирует Объектив.

По его словам, данные вопросы получат практическое развитие в октябре в ходе визита в Сирию "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Мурадов напомнил, что на четвертом Ялтинском международном экономическом форуме в апреле уже серьезно обсуждалась тема содействия послевоенному восстановлению Сирии.

"Мы начали рассмотрение вопросов, которые дадут весомый экономический результат, полезный для крымчан и сирийцев, - сказал он. - Это, в частности, прямые торговые операции, что особенно важно, учитывая нахождение Крыма и Сирии под западными санкциями".

Кроме того, речь идет о налаживании прямого морского сообщения, прежде всего грузового между семью портами аннексированного Крыма и сирийскими портами в условиях, когда они из-за санкций остаются недогруженными, пояснил собеседник агентства.

В Ялте на форуме были подписаны меморандумы и протоколы о намерениях с провинцией Латакия, сейчас готовится "полномасштабное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве".

"Второе соглашение планируем подписать с министерством экономического развития и внешней торговли Сирии, в котором будет предусмотрено создание двусторонней рабочей комиссии и формирование торговых домов", - рассказал постпред.

Мурадов обратил внимание, что в состав крымской делегации на ярмарке вошли руководители ряда предприятий, в том числе портов, через которые будут производиться торговые операции. "Мы встретились с министрами экономического развития и транспорта Сирии, обсудили в предварительном порядке данные вопросы для подготовки к визиту в октябре Сергея Аксенова", - отметил он.

По словам Мурадова, в планах и учреждение совместной судоходной компании.

"Касательно прямых связей пока имеем в виду грузовые перевозки и на перспективу - круизные линии, которые могли бы охватывать черноморские регионы, включая Абхазию", - информировал вице-премьер Крыма.

- Наш товаропоток составляет более 10 млн тонн в год. Порты свободны, им надо развиваться, - указал он. - Мы приняли решение о динамичном развитии двусторонних связей.

Россия поставляет продукцию для восстановления этой арабской республики, в том числе вспомогательные материалы по линии Минобороны, МЧС.

Напомним: Несмотря на большие потери посевов в результате засухи оккупированный Крым продолжит экспорт зерна в Сирию.

Ранее по теме: Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны.