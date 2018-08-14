Международная коалиция во главе с США начала 7 сентября военные учения в Сирии, которые стали ответом на военные угрозы РФ .

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника США, передает MILITARY NAVIGATOR.

Отмечается, что в учениях, которые продлятся несколько дней, принимают участие более 100 американских военных.

По словам чиновника, обучение началось после предупреждения от России о том, что она планирует войти в зону на юге Сирии, где размещаются военные США.

Учения направлены на то, чтобы войска РФ и правящего режима в районе увидели деятельность и поняли возможности США.

В то же время ВМФ и ВКС России устроили демонстрацию силы в Средиземном море, которе завершилось 8 сентября.

Как сообщают российские СМИ, в рамках заключительного этапа учений были отработаны высадка морской пехоты с десантных кораблей и захват плацдарма условного противника в сирийской провинции Латакия. Высадка осуществлялась при поддержке авиации.

Кроме того, российские корабли поразили цели из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000, отрабатывая отражение атаки подводной лодки.

Напомним: Миссия НАТО в Средиземном море пополнилась кораблями Хорватии и Великобритании.